Полиция устроила облаву на мигрантов в районе Логопарка Кольцово

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция 13 декабря устроила облаву на мигрантов в районе Логопарка Кольцово. Они проверили 234 иностранных гражданина.

- В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, охраны общественного порядка, участковые уполномоченные полиции, представители подразделений по исполнению административного законодательства и по вопросам миграции, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Часть иностранцев не имели при себе ни документов на право пребывания на территории РФ ни удостоверяющих личность. В итоге в ОВД были доставлены 34 мигранта для установления их личностей и проверки по базам учета.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На восемь мигрантов составили протоколы по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ». Теперь их могут выдворить из страны.

Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал». В полиции отметили, что рейды пройдут и в других районах города.

Напомним, ранее мы писали, что полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в распределительном центре. Подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург» рассказал, что конфликты происходят каждую смену из-за нехватки мест в автобусах.