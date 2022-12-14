Мэрию Екатеринбурга могут лишить права утверждать генплан

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрию Екатеринбурга с 1 января 2023 года могут лишить права утверждать генплан. Соответствующий законопроект внесла в Законодательное собрание группа депутатов. Он опубликован на официальном сайте Заксобрания.

Согласно пояснительной записке, контроль за генпланом, как считают депутаты, необходимо передать на региональный уровень, так как Екатеринбург является центром агломерации и оказывает влияние на близлежащие города.

Напомним, в декабре 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену закона 2015 года, по которому градостроительные полномочия были переданы на уровень региона. Тогда их вернули мэрии Екатеринбурга. Планировалось, что это решение должно повысить эффективность градостроительной деятельности и сократить время предоставления государственных и муниципальных услуг.