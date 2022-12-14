В Екатеринбурге 87-летняя бабушка 7 часов просидела в приемном покое в ожидании помощи

В свердловском Минздраве объяснили, что скорая помощь транспортирует в другую больницу пациентов, когда нет экстренных вызовов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 87-летняя Тамара Степановна семь часов просидела в приемном покое больницы № 14. Ее привезли туда на скорой. Однако выяснилось, что помочь пенсионерке могут только в Верхней Пышме. Все это время женщина ждала другую скорую.

- У мамы диабет, гипертония и другие сопутствующие заболевания, состояние ухудшается. В приемном покое по результатам рентгена определили полисегментарную пневмонию, вызвали перевозку из больницы в Верхней Пышме, а ее так и нет, - рассказала порталу E1.RU дочь пенсионерки Ольга.

Дочь хотела сама отвезти маму в больницу или вызвать платную скорую, но медики заявили, что бабушку нужно транспортировать с кислородной поддержкой. Вскоре после Тамары Степановны в приемный покой привезли 74-летнего дедушку. У него обнаружили воспаление легких, и он тоже ждал, когда его увезут в больницу Верхней Пышмы.

В свердловском Минздраве объяснили, что скорая помощь транспортирует в другую больницу пациентов, когда нет экстренных вызовов.

- В настоящее время имеет место значительное увеличение нагрузки на всю службу скорой медицинской помощи, обусловленное крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, - добавили в ведомстве.

Там отметили, что за последние две недели среднее число обращений в скорую выросло на 45%, а количество выполняемых вызовов — на 34%.