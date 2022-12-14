Уралец за неделю выплатил 390 тысяч долга по алиментам после разговора с приставами

До вызова на прием к приставам мужчина умышленно уклонялся от уплаты алиментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец за неделю выплатил 390 тысяч долга по алиментам сыновьям после разговора с приставами. Мужчина испугался уголовной ответственности.

- Дознавателем Талицкого районного отделения судебных приставов мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), - рассказали в УФССП России по Свердловской области. - Должник был вызван на прием к судебному приставу, после проведенной беседы осознал всю серьезность ситуации.

До вызова на прием мужчина умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Даже когда суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов, он не начал выплачивать деньги бывшей жене на содержание детей. При этом он имел доход от предпринимательской деятельности.