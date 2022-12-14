Почти 100 тысяч жителей города проголосовали за обновление парка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проект реконструкции парка «Уралмаш» потратят шесть миллионов рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат гордумы Алексей Вихарев.

- На комиссии в гордуме убедился, что в бюджете следующего года деньги на проектирование парка - 6 миллионов рублей - предусмотрены. Мы бились и продолжаем биться за наш парк, - написал депутат. - Договорились, что будем участвовать в обсуждении и составлении техзадания. И помогать в реализации проекта на всех этапах.

Напомним, ранее почти 100 тысяч жителей города проголосовали за обновление парка. И хотя он занял второе место, его решили реконструировать. Работы планируется начать в 2023 году.