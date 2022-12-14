Жители Нижнего Тагила пожаловались на бездомных собак, мешающих спать

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В Нижнем Тагиле жители дома по улице Быкова пожаловались на бездомных собак, мешающих спать. Псы собираются стаями и громко лают.

- Это просто невыносимо! Бесконечный лай по ночам не дает спать, - рассказал местный житель в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - С кого спрашивать за бессонные ночи?! Эти собаки сутками бродят по району, не дают спать ночами людям. Да и вообще пройти мимо них страшно, того и гляди вцепится.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации Нижнего Тагила.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на стаю агрессивных бездомных собак. По словам горожан, псы обитают возле больниц, во дворах и на детских площадках.