В Екатеринбурге сгорел КамАЗ

Огонь уничтожил кабину автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Майкопская ночью 14 декабря сгорел КамАЗ. Прибывшие на место пожарные потушили объятую пламенем машину за две минуты.

- В 01:06 поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров сгорела кабина автомобиля КамАЗ. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, 13 сентября в Серове на улице Декабристов также сгорел КамАЗ. Как оказалось, на площади четырех квадратных метров вспыхнула кабина большегруза. В тушении пожара была задействована две единицы техники, девять человек личного состава.