В Новоуральске вынесли приговор мужчине, совершившему поджог квартиры своей знакомой

Суд назначил Коркину наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске перед судом предстал 28-летний уралец, совершивший поджег, который повлек за собой гибель хозяйки жилища. Александра Коркина признали виновным по трем статям за кражу, причинение смерти по неосторожности и уничтожение чужого имущества.

В сентябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил осветить квартиру своей знакомой. Он поджег пачку сигарет и бросил ее на пол. Из-за чего начался пожар, а женщина скончалась от отравления дымом на месте. Своими действиями обоняемый нанес ущерб общей суммой на 559 тысяч рублей.

- В этот же день Коркин, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, осознавая, что за его преступными действиями никто не наблюдает, действуя тайно из корыстных побуждений, взял со стола принадлежащие знакомому смартфон «Xiaomi» и сотовый телефон «Samsung» на общую сумму свыше 11 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил Коркину наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.