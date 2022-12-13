«Коляда-Театр» провел спектакль в свердловской колонии

Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции. Фото:пресс-служба ГУФСИН

«Коляда-Театр» приехал в каменскую колонию ИК-47. Актеры провели семейное представление под названием «Ба». Как сообщили в пресс-службе ГФСИН, мероприятие прошло в рамках благотворительной акции.

- Данный спектакль рассказывал о семейных ценностях и связи трех поколений, внучки, матери и бабушки. Тема, раскрытая в спектакле, заставила осужденных задуматься о семейных ценностях и у многих пробудила сентиментальные нотки душевного состояния, вызванные правдивыми слезами главных героинь пьесы, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

В знак благодарности, осужденные предоставили театралам музыкальный подарок авторского сочинения от творческой студии «Мы». Также прошло чаепитие.

В данной колонии строгого режима отбывают наказания не раз судимые мужчины. Многие из них трудятся на производстве швейных изделий, стеклопакетов, продукции из металла и дерева, а также продуктов питания. Их труд произвел продукции с начала года на 65 миллионов рублей.