Житель Богдановича получит срок за подделку крупных купюр

Свердловчанин оплатил товары поддельными пятитысячными купюрами Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Богдановича осудили за изготовление и сбыт поддельных купюр. 37-летний мужчина изготовил несколько банковских билетов номиналом пять тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В июле прошлого года уралец приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении, которого выделены в отдельное производство, не меньше четырех заведомо поддельных банковских билетов достоинством 5 тысяч рублей.

- После этого у обвиняемого, который осознавал, что приобретенные им банковские билеты являются поддельными и имеют существенное сходство с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Центрального банка РФ, возник преступный умысел, направленный на незаконный оборот поддельных банкнот, с целью извлечения материальной выгоды для себя, - прокомментировали в ведомстве.

Уже потом мужчина перевез банкноты до своего дома, где они и остались на хранении. Через несколько дней обвиняемый решил купить велосипед стоимостью 18 тысяч рублей на поддельные деньги. Таким же способом ему удалось приобрести компьютерную технику.

На данный момент уголовное дело свердловчанина направлено в суд. Ему грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.