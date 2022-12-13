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НовостиОбщество13 декабря 2022 17:31

В Верхнем Тагиле врач за взятку подделал товарищу больничный

Он выдал фиктивный документ, освобождающий от исполнения трудовых обязанностей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог»

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле 40-летний фельдшер местной больницы за взятку подделал больничный для своего знакомого. Во время разбирательства выяснилось, что в декабре прошлого года врач выдал мужчине фиктивный документ, освобождающий его от исполнения трудовых обязанностей.

- Для придания законности выдачи данного документа обвиняемым были внесены заведомо ложные сведения в медицинскую документацию, из которых следовало, что знакомый якобы действительно обращался за медпомощью. За совершение этих действий фельдшер получил от знакомого три тысячи рублей, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог», материалы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При этом уралец, который дал фельдшеру взятку, ранее также был привлечен к ответственности.