На Урале осудили «курьеров», обманувших пятерых пенсионеров на полтора миллиона

Жители Челябинска забирали у пенсионеров деньги и зачисляли их на счета банды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте осудили двух жителей Челябинска, которые на территории Свердловской области обманули нескольких пенсионеров на полтора миллиона рублей. Как оказалось, злоумышленники действовали в составе банды и выполняли роль «курьеров».

- Неустановленные сообщники осужденных рассказывали по телефону пожилым гражданам о виновности их родственников в ДТП. После чего сообщали, что за непривлечение к уголовной ответственности необходимо внести крупную сумму, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жители Челябинска забирали у пенсионеров деньги и зачисляли их на счета банды, оставляя часть средств в качестве вознаграждения. От действий преступников пострадали пять человек.

- Асбестовский городской суд назначил виновным наказание от 3 лет 10 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавили в ведомстве.