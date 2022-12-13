В Нижнем Тагиле ремонт дворца детского и юношеского творчества закончат к концу года

Дворец оснащают большим количеством света, что визуально расширит пространство. Фото: администрация Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проинспектировал ход капитального ремонта в дворце детского и юношеского творчества. Как сообщают в пресс-службе администрации города, работы завершат к концу 2022 года.

- Дворец кардинально преображается. Практически готов зрительный зал, смонтировано все сценическое оборудование: софиты, диодные экраны и многое другое. Скоро здесь появятся, так называемая, одежда сцены и удобные кресла, - отметил Владислав Пинаев.

В обновленном здании установят пункт управления для звукорежиссеров и осветителей. Дворец оснащают большим количеством света, что визуально расширит пространство.

Как сообщил директор подрядной организации Игорь Васильев, сейчас в здании проводят чистовую отделку концертного зала, спортивного зала, холлов и коридоров. До 29 декабря покрасят стены, а затем приберут помещение.