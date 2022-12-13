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НовостиОбщество13 декабря 2022 16:21

В Екатеринбурге мужчина украл с найденной банковской карты больше восьми тысяч

Пострадавший владелец «пластика» обратился в полицию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам пострадавшего, находясь дома, он обнаружил отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств

По словам пострадавшего, находясь дома, он обнаружил отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель нашел на улице банковскую карту, не стал возвращать ее законному владельцу и стал фигурантом уголовного дела. Ранее в полицию обратился мужчина и рассказал, что с его счета пропали больше восьми тысяч рублей, при этом никаких покупок он делал.

По словам пострадавшего, находясь дома, он обнаружил отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств.

- Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый екатеринбуржец. Он сознался в содеянном и пояснил, что нашел платежку на улице Волгоградской, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник воспользовался бесконтактным способом оплаты. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».