Карманника из Екатеринбурга осудили почти на два года за кражу телефона

Суд назначил Степану Гусеву наказание в виде 1,8 года лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный суд Екатеринбурга осудил карманника. Степану Гусеву вынесли приговор за совершение кражи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина не первый раз судим за подобные преступления. В мае этого года он украл телефон у пассажира трамвая. Выходя из транспорта, он увидел в руках у мужчины телефон марки Iphone XS. Рецидивист положил чужой мобильный в карман своего пальто.

- В момент остановки трамвай начал раскачиваться, чем воспользовался Гусев, который, просунув руку в правый карман пальто мужчины, достал телефон и, убрав его к себе в карман, вышел из трамвая, - пояснили в ведомстве.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения карманника удалось вычислить. Суд назначил Степану Гусеву наказание в виде 1,8 года лишения свободы в колонии строгого режима.