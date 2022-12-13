Екатеринбуржец отсудил у «Аэрофлота» больше 60 тысяч за несостоявшийся полет в другую страну

Уралец не использовал ваучер и обратился в авиакомпанию с заявлением о возврате стоимости билетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга отсудил у компании «Аэрофлот» больше 60 тысяч рублей за несостоявшийся полет в другую страну. Как оказалось, мужчина в марте 2020 года приобрел билеты до Бургаса в Болгарии, однако улететь не смог из-за начавшейся пандемии коронавируса.

- Пассажирам предложено обменять авиабилеты на ваучеры, которые можно было использовать для оплаты другого перелета. В конце июля 2020 года «Аэрофлот» возобновил продажи билетов, и Александр запланировал поездку на август. Однако и она не состоялась по независящим от него причинам, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уралец не использовал ваучер и обратился в авиакомпанию с заявлением о возврате стоимости билетов, однако ему отказали, и он обратился в суд.

- Решением Кировского районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ПАО «Аэрофлот» взысканы средства по договору перевозки в размере 60 366 рублей, проценты за пользованием чужими денежными средствами – 8 389 рублей. Также с ПАО «Аэрофлот» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 2 010 рублей, - отметили в ведомстве.