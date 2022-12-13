Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 15:23

В Красноуфимске сотрудникам сельхозпредприятия выплатили задолженность по зарплатам на 3,7 миллиона рублей

Получить свои деньги сотрудникам ООО «Урал» помогла прокуратура
Дарья ЧИПУРИНА
Спустя несколько месяцев 123 сотрудника получили зарплату

Спустя несколько месяцев 123 сотрудника получили зарплату

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Красноуфимске сотрудники сельхозпредприятия ООО «Урал» получили зарплату спустя несколько месяцев. 123 сотрудникам выплатили в общей сумме больше 3,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Задолженность образовалась с сентября по октябрь этого года. Больше ста работников не получили зарплату в срок, поэтому они решили обратиться в прокуратуру.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура в интересах всех работников предприятия направила заявления о выдаче судебных приказов по начисленной, но невыплаченной заработной плате, которые судом удовлетворены, - прокомментировали в ведомстве.

Также межрайонный прокурор назначил встречу с руководителем и сотрудниками предприятия. Она прошла во время проверки ООО «Урал».

Благодаря работе прокуратуры на данный момент работникам выплачены зарплаты в полном размере. Общая сумма выплат составили 3,7 миллиона рублей.