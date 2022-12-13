В Красноуфимске сотрудникам сельхозпредприятия выплатили задолженность по зарплатам на 3,7 миллиона рублей

Спустя несколько месяцев 123 сотрудника получили зарплату Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Красноуфимске сотрудники сельхозпредприятия ООО «Урал» получили зарплату спустя несколько месяцев. 123 сотрудникам выплатили в общей сумме больше 3,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Задолженность образовалась с сентября по октябрь этого года. Больше ста работников не получили зарплату в срок, поэтому они решили обратиться в прокуратуру.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура в интересах всех работников предприятия направила заявления о выдаче судебных приказов по начисленной, но невыплаченной заработной плате, которые судом удовлетворены, - прокомментировали в ведомстве.

Также межрайонный прокурор назначил встречу с руководителем и сотрудниками предприятия. Она прошла во время проверки ООО «Урал».

Благодаря работе прокуратуры на данный момент работникам выплачены зарплаты в полном размере. Общая сумма выплат составили 3,7 миллиона рублей.