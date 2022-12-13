Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный сапер из Полевского

25 ноября возле населенного пункта Куземовка в ЛНР Виктор Корепанов подорвался на минно-взрывном устройстве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 45-летний мобилизованный из Полевского Виктор Корепанов, ему было 47 лет. Известно, что уралец проходил службу в армии по призыву в должности курсанта и сапера с 1994 по 1995 год. 29 сентября он получил повестку.

- С самого первого дня находясь на переднем крае рядовой Виктор Корепанов своим мужеством подавал пример товарищам, в самые тяжелые моменты стойко оборонял вверенные ему позиции. В составе саперного подразделения проводил минирование подступов к переднему краю, разминировал пути, дороги, - рассказали в администрации Полевского ГО.

25 ноября возле населенного пункта Куземовка в ЛНР Виктор Корепанов подорвался на минно-взрывном устройстве и погиб смертью храбрых.

- За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, командованием войсковой части представлен к высокой государственной награде. Награда будет вручена и передана на хранение семье погибшего, - добавили в мэрии.