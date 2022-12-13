Жителя Невьянска задержали на железнодорожной станции с крупной партией наркотиков

Во время проверки выяснилось, что задержанный купил наркотик в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

На желелезнодорожной станции Нижнего Тагила задержали 31-летнего жителя Невьянска, у которого нашли крупную партию наркотиков. Во время досмотра у подозрительного мужчины изъяли два свертка с неизвестным веществом.

- Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое свертков является синтетическим наркотиком «мефедрон», общей массой 4,709 грамма, что является крупным размером, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Во время проверки выяснилось, что задержанный купил наркотик в интернете и забрал его из тайника-закладки, чтобы употребить самостоятельно. Он заверил, что не собирался сбывать запрещенные вещества.

В линейном отделе МВД России возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».