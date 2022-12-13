В Асбесте открыли мемориальную доску в честь бойца, погибшего в зоне СВО

Фото: пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

В Асбесте открыли мемориальную доску в честь Йигиталибека Жумаева, который погиб в зоне спецоперации на Украине. Лейтенант был награжден боевыми и правительственными наградами, в том числе медаль Суворова, медали «За боевые отличия», «За отличие в военной службе» III степени, «За отвагу».

- Йигиталибек Жумаев погиб при исполнении воинского долга 31 августа. Посмертно он удостоен Ордена Святого Георгия. Асбестовцы увековечили память земляка, установив мемориальные доски на доме, где он жил, и в школе, где учился, - рассказали в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области.

По словам председателя комитета по региональной политике, мемориальная табличка – это самое малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о наших земляках-героях, а главная память хранится в сердцах и передается из поколения в поколение.