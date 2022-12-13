Перекрытие связано с реконструкцией улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по мосту на улице 2-й Новосибирской с 22 по 30 декабря. Об этом сообщает мэрия.

- Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улицы, - говорится в сообщении.

Дорогу закроют рабочие ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». При этом движение по мосту будет ограничено не круглосуточно, а только с 12:00 до 12:20 и с 16:00 до 16:20.

Рабочие просят граждан заранее планировать маршрут передвижения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Корепина. Там будут строить тепловые сети. Проехать нельзя будет от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.