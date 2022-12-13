В Екатеринбурге девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара

Неравнодушные жители растянули внизу одеяло, чтобы обезопасить падение. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа, пытаясь спастись от пожара. По сообщениям очевидцев в паблике «Инцидент. Екатеринбург», пожар возник как раз на последнем этаже дома. Неравнодушные жители растянули внизу одеяло, чтобы обезопасить падение.

- Судя по кадрам, полотно пригодилось, удар смягчился. Девушка осталась жива, получила ли какие-то травмы – неизвестно, - сообщают очевидцы.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 11:59 по местному времени из Переходного переулка.

- На площади пять «квадратов» повреждено домашнее имущество в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались семь человек, в том числе ребенок. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава, - уточнили в ведомстве.