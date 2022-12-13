Мэр Нижнего Тагила поздравил лучшего молодого учителя Свердловской области

Владислав Пинаев лично поздравил победителя конкурса. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Преподаватель математики Яков Лукьянец из Нижнего Тагила победил в свердловском областном конкурсе на звание лучшего молодого учителя. С победой в конкурсе учителя поздравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- Уверен, что в будущем Яков Валерьевич станет прекрасным наставником и для начинающих педагогов, - подчеркнул градоначальник.

Победу учитель школы № 3 одержал в начале декабря. В борьбе за победу два участника набрали одинаковое количество баллов, поэтому оба заняли первое место. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Отметим, что представитель школы Нижнего Тагила в первый раз занял первое место за всю историю проведения областного конкурса.