Жители домов на улице Татищева, которые хочет снести мэрия, отказались съезжать

Мэрия хочет снести 13 домов для расширения дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители 13 домов на улицах Татищева и Заводской, которые хотят снести для расширения проезжей части, отказались съезжать. Однако властям удалось выкупить всего два помещения. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Гейко на заседании гордумы.

- Оценка помещений проведена на 100 миллионов, дальше мы уходим в суды, решения судов будут в следующем году, - заявил он.

На выкуп двух помещений потратили 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на ВИЗе снесут 13 жилых домов, чтобы расширить улицу Татищева. Постановление об изъятии земель и объектов для муниципальных нужд подписал мэр Алексей Орлов. Дорогу хотят увеличить до двух полос.