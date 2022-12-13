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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:06

Жители домов на улице Татищева, которые хочет снести мэрия, отказались съезжать

Властям удалось выкупить только два помещения
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Мэрия хочет снести 13 домов для расширения дороги

Мэрия хочет снести 13 домов для расширения дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители 13 домов на улицах Татищева и Заводской, которые хотят снести для расширения проезжей части, отказались съезжать. Однако властям удалось выкупить всего два помещения. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Гейко на заседании гордумы.

- Оценка помещений проведена на 100 миллионов, дальше мы уходим в суды, решения судов будут в следующем году, - заявил он.

На выкуп двух помещений потратили 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на ВИЗе снесут 13 жилых домов, чтобы расширить улицу Татищева. Постановление об изъятии земель и объектов для муниципальных нужд подписал мэр Алексей Орлов. Дорогу хотят увеличить до двух полос.