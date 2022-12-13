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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:05

Жители Свердловской области начали массово болеть свиным гриппом

Из 470 обследованных штамм H1N1 обнаружили у 16,2 % человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Из 470 обследованных штамм H1N1 обнаружили у 16,2 % человек

Из 470 обследованных штамм H1N1 обнаружили у 16,2 % человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Свердловской области начали массово болеть свиным гриппом. За последние семь дней медики обследовали 470 больных ОРВИ, при этом у 16,2 % обнаружен свиной грипп А, штамм H1N1.

- Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа. Неблагополучные по заболеваемости МО: ГО Богданович, Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области пугающими темпами растет заболеваемость ОРВИ. За неделю, с 5 по 11 декабря, в регионе было зарегистрировано 58 959 случаев, это выше уровня прошлой недели на 27,3% и выше среднего многолетнего уровня на 70,5%. Санврачи отмечают, что из общего количества заболевших 56% - это дети.