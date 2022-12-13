В Алапаевске мужчина выплатит 200 тысяч рублей за своего пса, покусавшего женщину с дочкой

Инцидент произошел в июле этого года в деревне Таборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске мужчина выплатит 200 тысяч рублей за своего агрессивного пса, который покусал женщину с 13-летней дочкой. Инцидент произошел в июле этого года, они приехали в деревню Таборы, в этот же день на них набросился алабай, сорвавшийся с цепи.

- Собака набросилась на девочку, повалив ее на землю и вцепившись зубами в плечо, стала кусать, причинив множественные раны верхних конечностей. Мать девочки попыталась вмешаться, однако животное перекинулось на нее, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина же получила укусы затылочной части, левого предплечья, а также обеих ног. Прибежавший на крики хозяин собаки оттащил животное.

- Прокурор обратился в суд с заявлением к владельцу собаки о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 200 тысяч. Суд удовлетворил требования в полном объеме, - уточнили в ведомстве.