Расходы Екатеринбурга на нацбезопасность в 2023 году вырастут на 47 млн рублей

61,6 миллиона рублей направят на охрану общественного порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расходы Екатеринбурга в 2023 году на национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов вырастут на 47 миллионов рублей. Это больше на 29% в сравнении с 2022 годом. Всего затраты на эту сферу составят 209,2 миллиона рублей.

О затратах на нацбезопаность рассказали на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме. 61,6 миллиона рублей направят на охрану общественного порядка, работу с органами военного управления, профилактику терроризма и экстремизма.

Кроме того, 147,6 миллиона рублей потратят на противопожарную безопасность, защиту от стихийных бедствий и гражданскую оборону. Еще 7,3 миллиона рублей на покупку помещений для пунктов участковых. А 12 миллионов рублей выделят на строительство подземных пожарных водоемов.

Ранее в Екатеринбурге утвердили проект бюджета на 2023 год. Он оказался дефицитным. Планируется, что доходы составят 64 миллиарда рублей, а расходы - около 66 миллиардов. Дефицит составит 1,8 миллиарда рублей.