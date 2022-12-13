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НовостиНедвижимость13 декабря 2022 11:57

Трассу Екатеринбург – Тюмень запустят в 2024 году

Об этом зам председателя правительства доложил Владимиру Путину
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
13 декабря в Свердловской области запустили два участка федеральных трасс

13 декабря в Свердловской области запустили два участка федеральных трасс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 декабря 2022 года, в России запустили несколько участков трасс в разных регионах. В перечень попала и трасса в Свердловской области, где завершен капитальный ремонт.

В церемонии открытия объектов принял участие по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин, который уточнил сроки завершения строительства участка федеральной трассы от Екатеринбурга до Тюмени. Такой вопрос задал глава государства заместителю председателя федерального правительства Марату Хуснуллину.

- До Казани мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга до конца 2024 года. А что качается трассы от Екатеринбурга до Тюмени. Как выстраиваем наши планы? – поинтересовался президент.

Владимиру Путину доложили о сроках запуска трассы Екатеринбург - Тюмень

Владимиру Путину доложили о сроках запуска трассы Екатеринбург - Тюмень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Владимирович, хотим также 24-м годов запустить полностью. Там напряженно, там нужно сделать объезд оп трем населенным пунктам. Проектно-сметная документация ведется. Новая дорога плюс расширение существующей. Я думаю, что у нас все получится, - заверил президента Марат Хуснуллин.

Отметим, что 13 декабря Владимир Путин открыл 40-километровый участок Тюменского тракта в районе поселка Пышма и города Талица, а также 25-километровый участок в районе поселка Ачит на юг7о-западе Свердловской области.