В Нижнем Тагиле женщина потеряла почти четыре миллиона, поверив телефонным мошенникам

Женщина перевела все деньги на «безопасные» счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 42-летняя местная жительница потеряла почти четыре миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам: женщина лишилась всех накоплений, а также оформила на себя несколько кредитов.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера. На том проводе представились сотрудниками банка и рассказали, что со счетов заявительницы зафиксированы заявки на смену финансового номера.

- По словам потерпевшей, «работница банка» по имени Елена была настолько убедительна, что она по ее настойчивой рекомендации сняла со вклада накопленную сумму, а это более миллиона рублей, взяла четыре кредита на сумму почти три миллиона, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого женщина перевела все деньги на «безопасные» счета. Только через несколько дней она поняла, что ее обманули, и написала заявление. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».