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НовостиЭкономика13 декабря 2022 11:32

На Урале после отмены моратория заявлений о банкротство от юрлиц стало больше на 40%

В суд каждый день поступает по 150 обращений
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Чаще всего поступают документы о банкротстве от управляющих компаний, подрядчиков и муниципальных организаций в сфере услуг

Чаще всего поступают документы о банкротстве от управляющих компаний, подрядчиков и муниципальных организаций в сфере услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стало на 40% больше заявлений о банкротстве от юридических лиц. Их число вросло после отмены моратория. Об этом сообщила зампредседателя Арбитражного суда региона Светлана Сушкова во время пресс-конференции.

- Причем если с 1 апреля по сентябрь в суд поступило 64 таких заявления, то уже в октябре, после завершения моратория, их было 102, в ноябре - 115, - рассказала она.

В 2019 году таких заявлений было две тысячи, в 2020 - 1,6 тысячи, а за 11 месяцев 2022 года подано 608 заявлений. Сушкова отметила, что с 1 октября начало поступать по 140-150 заявлений о банкротстве в день.

При этом чаще всего поступают документы от управляющих компаний, подрядчиков и муниципальных организаций в сфере услуг. Объем их долгов составляет от 300 тысяч до 3,9 миллиарда рублей. Вместе с эти каждый год увеличивается число заявлений о банкротстве физических лиц.

Мораторий на банкротство ввели 1 апреля на полгода для всех физических и юридических лиц. Исключением были должники-застройщики. Условием для их банкротства было внесение в единый реестр проблемных объектов.