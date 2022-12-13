Маломобильные пассажиры в 1,5 раза чаще стали пользоваться услугами специализированной помощи на вокзалах СвЖД

Услуги сопровождения МГН на вокзале. Фото из архива РЖД

В январе – ноябре 2022 года специализированную помощь на вокзалах и станциях Свердловской магистрали по заявкам, оформленным через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД», получили более 15 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Росту популярности железнодорожного транспорта у граждан с ограниченными возможностями здоровья способствовало появление единой службы помощи, которая действует на всех пассажирских объектах холдинга.

Заявки на услуги, поступающие в ЦСМ, передаются компании-оператору, сотрудники которой постоянно дежурят на основных вокзалах и всегда готовы оказать ситуационную помощь. На СвЖД услугой сопровождения в текущем году маломобильные пассажиры чаще всего пользовались на вокзальных комплексах Екатеринбург (обработано более 4,7 тыс. заявок), Тюмень (3,6 тыс.), Пермь-2 (1,6 тыс.) и Сургут (1,2 тыс.).

Для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на небольших станциях и остановочных пунктах туда направляются мобильные бригады, укомплектованные необходимым оборудованием (креслами-колясками, носилками, переносными пандусами и др.).

Маломобильным пассажирам на вокзалах и станциях российских железных дорог бесплатно оказывается помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, в оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т.д.).

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону 8(800)775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры».