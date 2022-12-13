Часть свердловского бюджета предложили потратить на участников СВО

Федеральное правительство разрешило оснащать мобилизованных за счет регионального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бюджет Свердловской области на 2023 год могут заложить траты на экипировку мобилизованных в Елани, закупив для них необходимое оборудование, включая оптику. С таким предложением к депутатам регионального Заксобрания обратился депутат Госдумы Максим Иванов.

- Эта техника нужна. В большом количестве. Особенно артиллерии и разведке, - говорит парламентарий. - Конечно, если это сделать, то придется где-то ужаться, у кого-то забрать. Но, тут, как говорится, если мы не будем кормить свою армию, то нам потом придется кормить чужую. Лучше свою.

По поводу закупки электроники иностранного производства для мобилизованных в Елани Иванов обращался с запросом в федеральное правительство. В официальном ответе указано, что Минобороны закупает оптику.

Все остальное, включая квадрокоптеры, тепловизоры, планшеты и ноутбуки в Правительстве РФ предложили закупать за счет региональной казны.