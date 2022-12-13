За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 27,3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пугающими темпами растет заболеваемость ОРВИ. За неделю с 5 по 11 декабря в регионе было зарегистрировано 58 959 случаев. Согласно данным Роспотребнадзора, это выше уровня прошлой недели на 27,3% и выше среднего многолетнего уровня на 70,5%.

- За неделю обследовано 470 человек: доминирует грипп А(H1N1) - 16,2% от числа обследованных, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Хуже всего, по данным Роспотребнадзора, обстановка с заболеваемостью в Богдановиче, а также в Асбестовском и Рефтинском городских округах. Там показатели выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

Санврачи отмечают, что из общего количество заболевших 56% - это дети. Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в 2,5 раза выросло количество классов, закрытых на карантин из-за случаев заболевания ОРВИ.