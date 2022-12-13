Концерты Международного фестиваля «Я, ты, мы — Россия!» пройдут в Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Он пройдёт с 13 по 20 декабря 2022 года и объединит публику уральского региона, Санкт-Петербурга, Астрахани, Нальчика.

Фестиваль представляет художественное наследие народов России и его современное творческое воплощение. В него входят концерты и спектакли с участием театральных и филармонических коллективов и солистов, молодых и известных российских и зарубежных исполнителей.

Четыре программы под общим названием «Музыка России: имена и эпохи», которые состоятся в филармонических залах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Ревды, представят разные исторические периоды развития русской музыки. Коллективы Свердловской филармонии и Свердловской государственной детской филармонии обратятся к фольклорному искусству и творчеству композиторов XX века: Николая Мясковского, Дмитрия Шостаковича, Геннадия Гладкова.

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

13 декабря Уральский молодёжный симфонический оркестр под управлением маэстро Энхэ исполнит глубоко-личную Десятую симфонию Шостаковича и его Первый концерт для виолончели Шостаковича, посвящённый другу и первому исполнителю Мстиславу Ростроповичу (солист — Александр Рудин). Концерт состоится в Концертном зале Свердловской филармонии.

14 декабря вновь в филармонии Мясковский-квартет, который объединяет ведущих артистов Уральского филармонического оркестра и носит имя классика советской эпохи, представит последний, Тринадцатый квартет Николая Мясковского.

16 декабря в региональном концертном зале Каменска-Уральского прозвучит фольклорная программа Симфонического хора Свердловской филармонии под управлением дирижёра Павла Цыганова. Артисты исполнят обработки русских, украинских, белорусских, татарских, армянских, грузинских, эстонских, латышских песен.

18 декабря в региональном концертном зале Ревды Театр мюзикла и Ансамбль скрипачей Свердловской детской филармонии выступят с театральной фантазией на музыку Геннадия Гладкова, любимую не одним поколением россиян.

Фестиваль «Я, ты, мы — Россия!» направлен на создание благоприятных условий для развития диалога культур, укрепления культурных и духовных связей и межнациональных взаимоотношений. Он призван усилить интерес и значимость отечественной культуры и искусства, приобщить к ней молодое поколение страны. Организатором фестиваля выступает АНО «Культурный мост». Проект приурочен к федеральному году «Российское национальное культурное наследие» и проводится при поддержке Министерства культуры России.