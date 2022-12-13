Ограничение действовало только для грузового и общественного транспорта Фото: УГИБДД по Свердловской области

Движение на закрытых из-за снега участках трасс в Свердловской области восстановлено.

- Проведены мероприятия по очистке проезжей части от снега, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы.

Напомним, утром 13 декабря, на трассах Екатеринбург-Реж-Алапаевск со 116 по 145 км и Нижняя Салда-Алапаевск с 59 по 79 км из-за обрушившегося на Свердловскую область снегопада ограничили движение, чтобы обеспечить безопасность для автомобилистов. Ограничение действовало только для грузового и общественного транспорта.

В Госавтоинспекции попросили в очередной раз всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Также в ГИБДД напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112.