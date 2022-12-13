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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:42

В Екатеринбурге задержали мужчину, который угрожал взорвать квартиру

ЧП произошло на Уралмаше
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Фото с места происшествия. Фото: Telegram-канал "Патрульный участок"

Фото с места происшествия. Фото: Telegram-канал "Патрульный участок"

В Екатеринбурге поймали мужчину, который обещал взорвать квартиру газом. Им оказался неадекватный житель многоэтажки на Уралмаше.

Инцидент произошел на улице Восстания. Задержать дебошира полицейским удалось с помощью сотрудников газовой службы. О происшествии сообщили в УМВД по Свердловской области.

- Речь идет о гражданине с неадекватным поведением по причине болезни, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В сентябре в Екатеринбурге произошла подобная ситуация. На Улице Шефская пенсионер заперся в собственной квартире и угрожал соседям устроить взрыв. Перепуганные жильцы вызвали на место ЧП службу МЧС. Пожилого мужчину удалось передать медикам.