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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:41

В метро Екатеринбурга объяснили, почему нельзя продлить движение поездов до 01.00

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказал директор метро Андрей Панаиотиди
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сейчас метро Екатеринбурга работает до 00.00

Сейчас метро Екатеринбурга работает до 00.00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга поинтересовались у директора метро Екатеринбурга, можно ли продлить режим движения поездов до 01.00. Ответ прозвучал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM)

- Надо понимать, что метрополитен работает до 00.00. Снятие напряжения с контактного рельса происходит в 00.50, когда составы заходят в депо, - объясняет Андрей Панаиотиди, директор метро Екатеринбурга. – И после снятия напряжения у нас значительная часть работников заходит в тоннель и производит ремонт. У нас есть четыре часа до 05.00, чтобы подготовить метрополитен к следующему дню. Это время нам нужно.

Директор метро отметил, что если увеличить продолжительность движения поездов, то придется увеличивать количество сотрудников, которые будут работать по ночам, увеличивать расходы на них, так как иначе провести весь комплекс работ будет нельзя.