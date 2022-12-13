В Ревде больница заплатит 300 тысяч за неправильно назначенные уколы новорожденному

Серьезного вреда здоровью новорожденному удалось избежать, но у малыша возникло обширное кровоизлияние под кожу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревдинской городской больнице детский врач в марте 2016 года назначила новорожденному 10 уколов с лекарственным препаратом. После первой и второй инъекции состояние малыша резко ухудшилось и ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу.

Серьезного вреда здоровью новорожденному удалось избежать, но у малыша возникло обширное кровоизлияние под кожу при введении инъекций.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что специалистами городской больницы при назначении лечения не выявлено наличие у ребенка серьезного нарушения свертывания крови, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Родители малыша пошли в суд и потребовали у больницы возмещения вреда здоровью из-за некачественного оказания медицинских услуг и компенсации морального вреда.

Суд постановил взыскать с ГБУЗ «Ревдинская городская больница» компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также морального вреда родителям 50 тысяч рублей каждому.