Пассажиры пожаловались на давку на станциях на станциях «Ботаническая», «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш» Фото: Денис Саднов

На прошлой неделе, 7 декабря, многие пассажиры метро Екатеринбурга жаловались на жуткую давку. Якобы на некоторых станциях скопились огромные очереди из-за проверки багажа на рентгене и необходимости проходить через металлодетекторы.

Однако сегодня, 13 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) директор метро Андрей Панаиотиди рассказал, из-за чего на самом деле образовались очереди. Также он отметил, что самая серьезная ситуация наблюдалась на станции Ботанической.

- Это не каждодневная ситуация. На Ботанической у нас, конечно, трафик плотный, но до такого состояния как на прошлой неделе он не доходил, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Панаиотиди. - Дело здесь не в рамках металлодетектора и не в процедурах по транспортной безопасности. Скопление пассажиров у нас происходит у автоматических контрольно-пропускных пунктов (турникетов, - Прим. Ред.).

Как оказалось, 75% пассажиров стали оплачивать проезд, прикладывая банковские карты к считывателям на турникете. Если бросить в него жетон, он распахнется сразу, а при карточке нужно время, чтобы произошла оплата.

- Из-за времени отклика между прикладыванием карты и моментом, когда загорится зеленый сигнал, пассажиры и не успевают проходить, - уточняет Андрей Панаиотиди. - Но есть и другая сторона, влияющая на скопление людей. Пассажир приходит с мороза, достает телефон и тот с холода начинает медленнее работать при оплате проезда. Или пассажир приложит карту и сразу уберет, не дождавшись отклика.

Влияет и то, что современные считыватели установлены на турникеты, которые работают с 70-х годов и заточены на открытие по жетону.

- А если мы на них поставили еще и микропроцессорное устройство для считывания банковских карт, то естественно логистика у нас вся нарушена и время разрешения прохода увеличивается, - отмечает директор метро.