Темпы запуска новых строительных проектов в Екатеринбурге снизились в два раза

В ноябре мэрия выдала только 16 разрешений на строительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге темпы запуска новых строительных проектов снизились в два раза. В ноябре мэрия выдала только 16 разрешений на строительство 189 тысяч квадратных метров жилья, сообщает 66.RU.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отметил, что в городе фиксируется в последнее месяцы быстрый рост, а вот темпы продаж – нестабильные. Сильнее всего, предложение растет на студии и однокомнатные квартиры.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что не считает сложившуюся ситуацию негативной.

- За 11 месяцев мы выдали разрешений на строительство трех миллионов квадратных метров жилья. За такой же период прошлого года показатель был на треть меньше, - объяснил он.

Галямов отметил, что за год в целом не было спада по выходу на новые площадки.

Ранее стало известно, что квартиры в Екатеринбурге, за исключением премиум-класса, подешевели после объявления частичной мобилизации. В октябре средняя цена за квадратный метр была на уровне 121,6 тысячи рублей. В августе показатель достигал 122,4 тысячи рублей.