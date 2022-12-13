Из горящего в Екатеринбурге склада эвакуировались 50 человек

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге из загоревшегося на улице Артинской склада до приезда спасателей эвакуировались 50 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- Огнеборцы обнаружили очаг возгорания. На площади 20 квадратных метров горит лакокрасочная продукция, - говорится в сообщении.

Склад загорелся 13 декабря. Информация о возгорании поступила в 11:47. Тушение осложнялось сильным задымлением. В 12:30 пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

Огонь тушили 15 единиц спецтехники и 49 человек личного состава. Спасатели развернули на месте оперативный штаб для координации действий.