В Новый год 2021-2022 метро работало до 01.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) ответил на вопрос о том, известно ли уже, как в новогоднюю ночь будут ходить поезда в подземке.

- В прошлый Новый год метро работало до 01.00, - напомнил Андрей Панаиотиди. – Но в этом году информации о режиме работы пока нет. Мы задавали эти вопросы администрации города. Позиция метрополитена – все-таки работать до 00.00. Дело в том, что с 00.00 до 01.00 пассажиропоток незначительный – порядка 800-1000 пассажиров. На наш взгляд, продлевать работу до 01.00 нерационально.

Андрей Панаиотиди также рассказал, как Новый год встречают машинисты, которые в 00.00 находятся на линии.

- Есть поездной диспетчер, который по линии связи поздравляет всех от имени руководства с наступившим Новым годом, - добавил Андрей Панаиотиди.