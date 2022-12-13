На двух трассах в Свердловской области из-за снегопада ограничили движение

Движение ограничили временно Фото: УГИБДД Свердловской области

На трассах Екатеринбург-Реж-Алапаевск и Нижняя Салда-Алапаевск из-за обрушившегося на Свердловскую область снегопада ограничили движение. Ограничение действует только для грузового и общественного транспорта.

- Госавтоинспекция временно вводит ограничение движения со 116 по 145 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск и с 59 по 79 км Нижняя Салда-Алапаевск, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Из-за снегопада дорожная ситуация на трассах неблагоприятная. Движение ограничили, чтобы обеспечить безопасность для автомобилистов. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.

В Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к временному ограничению и требуют от всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, так как от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье.

Также в ГИБДД напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112.