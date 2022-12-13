В Екатеринбурге на улице Артинской загорелся склад

На месте пожара развернули оперативный штаб для координации действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 декабря загорелся склад на улице Артинской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят паллеты в складском помещении. Площадь пожара уточняется, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила спасателям в 11:47. Тушение осложняется сильным задымлением. Для координации действий на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб.

В тушении задействованы 15 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее, 27 ноября, в Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло в 11:32 на улице Монтажников. Огонь охватил 60 квадратных метров. Внутри склада горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями и погрузчик.