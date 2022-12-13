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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 7:19

В Екатеринбурге на улице Артинской загорелся склад

Тушение пожара осложняется сильным задымлением
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
На месте пожара развернули оперативный штаб для координации действий

На месте пожара развернули оперативный штаб для координации действий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 декабря загорелся склад на улице Артинской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят паллеты в складском помещении. Площадь пожара уточняется, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила спасателям в 11:47. Тушение осложняется сильным задымлением. Для координации действий на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб.

В тушении задействованы 15 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее, 27 ноября, в Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло в 11:32 на улице Монтажников. Огонь охватил 60 квадратных метров. Внутри склада горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями и погрузчик.