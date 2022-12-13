ЕВРАЗ снял комедийный сериал о молодых металлургах Урала и Сибири

ЕВРАЗ снял комедийный сериал о металлургии

Съемки прошли на предприятиях компании, на улицах Нижнего Тагила и Новокузнецка. Премьера фильма состоялась 12 декабря в официальной группе ЕВРАЗа ВКонтакте, а также на телеканалах «Россия-24» в Свердловской и Кемеровской областях, ТВН – в Новокузнецке и Телекон в Нижнем Тагиле.

По сценарию картины главные герои сериала — два молодых парня, которые не могут устроиться в жизни. Один живет с мамой в Новокузнецке, играет в Dota и не планирует искать работу. Второй рано стал папой и во всем зависит от тестя: живет в его квартире в Нижнем Тагиле и работает механиком в его автомастерской. Но в один день все меняется. По стечению обстоятельств оба героя устраиваются в ЕВРАЗ – на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Сможет ли умный лентяй стать айтишником и влюбить в себя главную красотку предприятия? А неуверенный в себе парень стать настоящим металлургом? Наладят ли они жизнь? И, в конце концов, каково это — работать на заводе?

Героям – молодым работникам ЕВРАЗа предстоит повзрослеть, поменять свою жизнь и научиться брать ответственность за себя и близких. И все это — на фоне эффектных сцен: искр, огня и раскаленного металла! «‎Короче, ЕВРАЗ» — это 5 серий о дружбе, наставничестве, исполнении мечты и, конечно же, любви.

Режиссер сериала - Всеволод Чинилов, роли исполнили профессиональные актеры, в частности, роль айтишника исполнил артист Новосибирского молодежного театра «Глобус» Никита Зайцев, молодого отца и начинающего горнового сыграл московский артист театра и кино Денис Барковский, его тестя - заслуженный артист Российской Федерации Олег Гетце, а наставника в доменном цехе - артист Свердловского академического театра драмы Алексей Щипанов. В образе тещи на экране предстанет артистка Нижнетагильского драматического театра Елена Макарова.

Сериал будет транслироваться в You Tube с 12 по 16 декабря по ссылке: Сериал "Короче, ЕВРАЗ", серия 1 - YouTube