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НовостиТуризм13 декабря 2022 7:00

В новогодние каникулы Свердловскую область посетят 200 тысяч туристов

Большая часть гостей – это жители соседних регионов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Средний Урал готовится к приему туристов

Средний Урал готовится к приему туристов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приближающиеся новогодние каникулы Свердловскую область посетят порядка 200 тысяч туристов, большая часть которых – жители соседних регионов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Гости выбрали для отдыха горнолыжные комплексы, культурные объекты, акватермальные комплексы, природные парки и популярные туристические маршруты. Уже сейчас в Свердловской области забронировано 80% номерного фонда гостиниц, глемпингов и кемпингов.

В Центре развития туризма Свердловской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности – важно учитывать эпидемиологическую обстановку, погодные условия.

Отметим, что с января по октябрь 2022 года Свердловскую область посетили больше 1,5 миллиона туристов.