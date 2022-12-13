В новогодние каникулы Свердловскую область посетят 200 тысяч туристов

Средний Урал готовится к приему туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приближающиеся новогодние каникулы Свердловскую область посетят порядка 200 тысяч туристов, большая часть которых – жители соседних регионов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Гости выбрали для отдыха горнолыжные комплексы, культурные объекты, акватермальные комплексы, природные парки и популярные туристические маршруты. Уже сейчас в Свердловской области забронировано 80% номерного фонда гостиниц, глемпингов и кемпингов.

В Центре развития туризма Свердловской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности – важно учитывать эпидемиологическую обстановку, погодные условия.

Отметим, что с января по октябрь 2022 года Свердловскую область посетили больше 1,5 миллиона туристов.