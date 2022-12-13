На Сортировке 11 домов остались без воды

Авария случилась на трубопроводе 300 мм около дома № 184 по улице Бебеля. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на Сортировке произошла коммунальная авария. Без воды остались 11 домов. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Водоканал».

Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» сообщили о том, что затопило улицу Пехотинцев. В «Водоканале» рассказали, что авария случилась на трубопроводе 300 мм около дома № 184 по улице Бебеля.

- Сегодня проводят аварийно-восстановительные работы, - заявили там.

Ранее в Екатеринбурге жители 18 домов на Уралмаше на два дня, с 8 по 10 декабря, остались без холодной воды. Также днем 9 декабря отключали электричество.