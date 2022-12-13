Полиция проверяет сообщение о массовой драке мигрантов в Екатеринбурге

Горожане заявляют, что драки происходят в этом центре каждую смену. Фото: скриншот видео telegram-канал «Плохие новости»

Полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в распределительном центре. Об инциденте сообщил telegram-канал «Плохие новости».

- Это произошло после окончания рабочей смены. Иностранные специалисты не поделили выход, - говорится в сообщении.

А подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург» рассказал, что такие драки происходят в этом распределительном центре каждую смену. По его словам, это происходит из-за того, что охрана выпускает всех сотрудников в 20:00 или в 08:00 в зависимости от смены.

По словам горожан, мигранты не могут поделить выход. Фото: скриншот видео telegram-канал «Плохие новости»

- Люди просто не успевают на автобусы, лезут без очереди, толкаются. Ну, и конфликт начинается на складе, а продолжается уже, где им вздумается, - сообщил подписчик.

При этом горожанин подчеркнул, что в потасовках участвуют не только мужчины, но и женщины. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» заявили, что заявлений о массовой драке не поступало.

- Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в сети интернет, а также установит обстоятельства и участников конфликта, - отметили там.