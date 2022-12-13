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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:47

В Березовском открывается пункт приема новогодних посылок для мобилизованных

Военнослужащим можно передать чай, кофе, сладости и письма
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Посылки передадут мобилизованным, которые находятся в учебных центрах, госпиталях и в зоне СВО

Посылки передадут мобилизованным, которые находятся в учебных центрах, госпиталях и в зоне СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 13 декабря откроется пункт приема новогодних посылок для мобилизованных, которые находятся в учебных центрах, госпиталях и в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает паблик «Сила Березовского в людях» во «ВКонтакте».

- Любой березовчанин может принести в центр конфеты, шоколад, чай, кофе, сгущенку, кондитерские изделия долгосрочного хранения, - говорится в сообщении.

Вместе с подарком можно передать письмо с поздравлением с новым годом. Пункт будет работать в будни с 15:00 до 18:00 часов и в выходные с 09:00 до 12:00 на улице Загвозкина. Принимать посылки будут до 20 декабря.

Ранее жители Красноуфимска и Ачита отправили мобилизованным необычную гуманитарную помощь . Они передали УАЗ-452, который называют «буханка». Машину приобрели местные предприниматели.