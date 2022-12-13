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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:25

Владимир Путин откроет еще одну свердловскую дорогу по видеосвязи

Он сделает это 13 декабря
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Президент будет участвовать в открытии трасс, на которых завершился капремонт

Президент будет участвовать в открытии трасс, на которых завершился капремонт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин откроет еще одну дорогу в Свердловской области по видеосвязи. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля.

- 13 декабря Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент будет участвовать в открытии трасс, на которых подошли к концу работы по капремонту. Дороги, о которых идет речь, находятся в Свердловской, Владимирской, Московской и Воронежской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Ранее, 8 сентября, Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия ЕКАДа. Кроме того, он открыл первый участок строящейся трассы М12, которая свяжет Москву и Казань, а также участок дороги Екатеринбург - Челябинск, на котором завершилась реконструкция.